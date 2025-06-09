Ракурсhttps://racurs.ua/
Новий обмін полоненими між Україною та рф розпочався 9 червня, фото: Володимир Зеленський
Розпочався новий обмін полоненими, він триватиме кілька днів — Зеленський (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n206941-rozpochavsya-novyy-obmin-polonenymy-vin-tryvatyme-kilka-dniv-zelenskyy-foto.htmlРакурс
Новий обмін полоненими між Україною та рф розпочався сьогодні, 9 червня.
Він триватиме в декілька етапів ще найближчими днями. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив президент України Володимир Зеленський.
Серед категорій тих, кого повертаємо зараз, — поранені та важкопоранені, а також молодші 25 років. Процес доволі складний, багато чутливих деталей, перемовини тривають фактично щодня, — зазначив Зеленський.
Розраховуємо, що будуть повністю реалізовані домовленості щодо гуманітарних питань, досягнуті в межах зустрічі в Стамбулі. Робимо максимум, щоб повернути всіх. Працюємо для цього на всіх рівнях, — додав він.