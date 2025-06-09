Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Новий обмін полоненими між Україною та рф розпочався 9 червня, фото: Володимир Зеленський

Розпочався новий обмін полоненими, він триватиме кілька днів — Зеленський (ФОТО)

9 чер 2025, 15:51
999

Новий обмін полоненими між Україною та рф розпочався сьогодні, 9 червня.

Він триватиме в декілька етапів ще найближчими днями. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив президент України Володимир Зеленський.

Серед категорій тих, кого повертаємо зараз, — поранені та важкопоранені, а також молодші 25 років. Процес доволі складний, багато чутливих деталей, перемовини тривають фактично щодня, — зазначив Зеленський.

Розраховуємо, що будуть повністю реалізовані домовленості щодо гуманітарних питань, досягнуті в межах зустрічі в Стамбулі. Робимо максимум, щоб повернути всіх. Працюємо для цього на всіх рівнях, — додав він.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів