Новий обмін полоненими між Україною та рф розпочався 9 червня, фото: Володимир Зеленський

https://racurs.ua/ua/n206941-rozpochavsya-novyy-obmin-polonenymy-vin-tryvatyme-kilka-dniv-zelenskyy-foto.html

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Новий обмін полоненими між Україною та рф розпочався сьогодні, 9 червня.

Він триватиме в декілька етапів ще найближчими днями. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив президент України Володимир Зеленський.

Серед категорій тих, кого повертаємо зараз, — поранені та важкопоранені, а також молодші 25 років. Процес доволі складний, багато чутливих деталей, перемовини тривають фактично щодня, — зазначив Зеленський.