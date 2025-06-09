Новый обмен пленными между Украиной и рф начался 9 июня, фото: Владимир Зеленский

https://racurs.ua/n206941-nachalsya-novyy-obmen-plennymi-on-prodlitsya-neskolko-dney-zelenskiy-foto.html

Ракурс

Новий обмін полоненими між Україною та рф розпочався сьогодні, 9 червня.

Він триватиме в декілька етапів ще найближчими днями. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив президент України Володимир Зеленський.

Серед категорій тих, кого повертаємо зараз, — поранені та важкопоранені, а також молодші 25 років. Процес доволі складний, багато чутливих деталей, перемовини тривають фактично щодня, — зазначив Зеленський.