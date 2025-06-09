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Новый обмен пленными между Украиной и рф начался 9 июня, фото: Владимир Зеленский

Начался новый обмен пленными, он продлится несколько дней — Зеленский (ФОТО)

9 июн 2025, 15:51
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Новий обмін полоненими між Україною та рф розпочався сьогодні, 9 червня.

Він триватиме в декілька етапів ще найближчими днями. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив президент України Володимир Зеленський.

Серед категорій тих, кого повертаємо зараз, — поранені та важкопоранені, а також молодші 25 років. Процес доволі складний, багато чутливих деталей, перемовини тривають фактично щодня, — зазначив Зеленський.

Розраховуємо, що будуть повністю реалізовані домовленості щодо гуманітарних питань, досягнуті в межах зустрічі в Стамбулі. Робимо максимум, щоб повернути всіх. Працюємо для цього на всіх рівнях, — додав він.

Источник: Ракурс


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