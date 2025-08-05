Российские дроны «Гербера» все чаще оснащают взрывчаткой, фото: ГПСУ

https://racurs.ua/n208298-rossiyskie-gerbery-stanovyatsya-opasnee-gpsu-foto.html

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Російські дрони «Гербера» стають небезпечнішими.

Про це попереджає прес-служба ДПСУ.

Раніше такі дрони здебільшого використовувалися ворогом для розвідки або як фальш-ціль, але тепер частіше залітають на територію України з бойовою частиною, — наголошують у відомстві.

ДПСУ опублікувала фото одного з «Герберів», який бійці бригади «Сталевий кордон» приземлили майже без пошкоджень.