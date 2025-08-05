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Российские дроны «Гербера» все чаще оснащают взрывчаткой, фото: ГПСУ

Российские «Герберы» становятся опаснее — ГПСУ (ФОТО)

5 авг 2025, 14:30
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Російські дрони «Гербера» стають небезпечнішими.

Про це попереджає прес-служба ДПСУ.

Раніше такі дрони здебільшого використовувалися ворогом для розвідки або як фальш-ціль, але тепер частіше залітають на територію України з бойовою частиною, — наголошують у відомстві.

ДПСУ опублікувала фото одного з «Герберів», який бійці бригади «Сталевий кордон» приземлили майже без пошкоджень.

Закликаємо бути пильними і у разі виявлення подібного БПЛА — не наближатися та негайно повідомляти про знахідку співробітників ДСНС! — наголошують у відомстві.

Російські дрони «Гербера» все частіше оснащують вибухівкою, фото: ДПСУ

Источник: Ракурс


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