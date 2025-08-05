У Києві чоловік пустив газ та підірвав квартиру. Фото: поліція

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Вибух в одній із квартир прогримів у Дарницькому районі столиці.

У вівторок, 5 серпня, 34-річний мешканець будинку через особисту неприязнь підпалив двері до квартири сусіду поверхом вище. Поліцейські, які прибули за викликом, встановили оселю, де перебував зловмисник. А через запах газу була розпочата евакуація жителів багатоповерхівки. Про це поліція Києва повідомила у Telegram.

Зазначається, що у подальшому у квартирі стався вибух, внаслідок якого постраждало троє поліцейських та сам зловмисник. Постраждалих госпіталізували з тілесними ушкодженнями.

Наразі на місці події працюють слідчі, криміналісти та вибухотехніки, які встановлюють всі обставини. Розпочато кримінальне провадження за фактом умисного заподіяння працівнику правоохоронного органу тілесних ушкоджень та умисного знищення майна.

Фігуранту загрожує до 10 років позбавлення волі. Правоохоронці поінформували, що він є підозрюваним в одному з кримінальних проваджень.

Нагадаємо, чоловік у Черкасах погрожував гранатою працівникам Територіального центру комплектування, які хотіли перевірити його військово-облікові документи. Порушника затримував поліцейський спецназ.