У Броварському районі внаслідок вибуху загинули четверо людей, фото: Нацполіція

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У Броварському районі Київської області внаслідок вибуху загинули четверо людей, серед них — 17-річна дівчина.

Про це сьогодні, 16 листопада, повідомила прес-служба Київської обласної прокуратури.

16 листопада на території приватного домоволодіння в селі Мала Березанка Броварського району стався вибух. На місці загинули 44-річний військовослужбовець, його мати, 17-річна дівчина та її мати, — розповіли у прокуратурі.

За даними слідства:

на момент події військовослужбовець перебував у статусі особи, яка самовільно залишила військову частину (СЗЧ);

дівчина перебувала у стосунках із військовослужбовцем. Того дня вона разом із матір’ю прийшла до його будинку забрати свої речі. Сусіди повідомили, що чули крики;

за попередньою версією слідства, під час конфлікту чоловік кинув вибуховий предмет, імовірно гранату.

Розпочато досудове розслідування. Відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за п. 1, 5 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу (вбивство двох або більше осіб, вчинене способом, небезпечним для життя багатьох осіб).