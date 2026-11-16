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У Броварському районі внаслідок вибуху загинули четверо людей, фото: Нацполіція

Четверо людей загинули через вибух гранати на Київщині (ФОТО)

16 лис 2026, 19:57
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У Броварському районі Київської області внаслідок вибуху загинули четверо людей, серед них — 17-річна дівчина.

Про це сьогодні, 16 листопада, повідомила прес-служба Київської обласної прокуратури.

16 листопада на території приватного домоволодіння в селі Мала Березанка Броварського району стався вибух. На місці загинули 44-річний військовослужбовець, його мати, 17-річна дівчина та її мати, — розповіли у прокуратурі.

За даними слідства:

  • на момент події військовослужбовець перебував у статусі особи, яка самовільно залишила військову частину (СЗЧ);
  • дівчина перебувала у стосунках із військовослужбовцем. Того дня вона разом із матір’ю прийшла до його будинку забрати свої речі. Сусіди повідомили, що чули крики;
  • за попередньою версією слідства, під час конфлікту чоловік кинув вибуховий предмет, імовірно гранату.

Розпочато досудове розслідування. Відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за п. 1, 5 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу (вбивство двох або більше осіб, вчинене способом, небезпечним для життя багатьох осіб).

Слідчі поліції разом із вибухотехніками оглядають місце події. У межах розслідування правоохоронці з’ясовуватимуть обставини вибуху, встановлюватимуть, звідки у військовослужбовця був вибуховий предмет, і перевірятимуть, чи причетні інші особи до того, що він опинився в чоловіка, — додали в прокуратурі.

У Броварському районі внаслідок вибуху загинули четверо людей, фото: Нацполіція

Джерело: Ракурс


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