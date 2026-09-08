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Ракурс
Університет у Києві проводив посвяту студентів просто неба під час тривоги. Фото: поліція

Університет у Києві проводив посвяту студентів просто неба під час тривоги (ВІДЕО)

8 вер 2026, 18:27
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Університет у Києві під час повітряної тривоги проводив захід для студентів під час повітряної тривоги.

Вранці у вівторок, 8 вересня, в Дарницькому районі столиці один із вишів провів посвяту першокурсників у студенти. Після оголошення повітряної тривоги захід не припинили, а студентів не направили в укриття. Про це повідомила поліція Києва.

Правоохоронці внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 367 (службова недбалість) Кримінального кодексу України.

Telegram-канали інформували, що захід нібито проводив Київський університет інтелектуальної власності та права Національного університету «Одеська юридична академія». У соцмережах публікували відео з натовпом студентів під відкритим небом під час сирени.

Нагадаємо, в Міністерстві оборони України заявили, що співробітники Територіальних центрів комплектування не мають дозволу проводити заходи оповіщення під час тривог. У відомстві зазначили, що законодавством не передбачені зупинка, утримання або затримання громадян України в публічних місцях або їхнє перешкоджання руху до укриттів.

Джерело: Ракурс


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