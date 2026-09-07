Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
ТЦК не мають дозволу проводити оповіщення під час тривог, фото: ChatGPT

ТЦК не можуть проводити заходи оповіщення під час тривог — Міноборони

7 вер 2026, 21:05
999

ТЦК не мають дозволу проводити заходи оповіщення під час тривог.

Таку відповідь отримала від Міністерства оборони Тимчасова слідча комісія Верховної Ради з питань розслідування можливих порушень законодавства України у сфері оборони, антикорупційного законодавства та дотримання прав і свобод людини під час дії воєнного стану, повідомив сьогодні, 7 вересня, у своєму Telegram-каналі очільник цієї ТСК нардеп Олексій Гончаренко.

Зазначається, що:

  • законодавством не передбачені зупинка, утримання або затримання громадян України в публічних місцях або їхнє перешкоджання руху до укриттів;
  • беручи до уваги безпекову ситуацію в Україні, подібна практика мобілізації могла бути не тільки не передбаченою законом, а ще й реально небезпечною як для військовослужбовців, так і для військовозобов’язаних.

Завдяки ТСК тепер є чітка відповідь — така практика не передбачена законом. І Тимчасова слідча комісія буде й надалі працювати, щоб дії ТЦК не ставили під загрозу життя українських громадян, — наголосив Гончаренко.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів