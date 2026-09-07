У ТЦК нет разрешения проводить оповещения во время тревог, фото: ChatGPT

https://racurs.ua/n216078-tck-ne-mogut-provodit-meropriyatiya-opovescheniya-vo-vremya-trevog-minoborony.html

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ТЦК не мають дозволу проводити заходи оповіщення під час тривог.

Таку відповідь отримала від Міністерства оборони Тимчасова слідча комісія Верховної Ради з питань розслідування можливих порушень законодавства України у сфері оборони, антикорупційного законодавства та дотримання прав і свобод людини під час дії воєнного стану, повідомив сьогодні, 7 вересня, у своєму Telegram-каналі очільник цієї ТСК нардеп Олексій Гончаренко.

Зазначається, що:

законодавством не передбачені зупинка, утримання або затримання громадян України в публічних місцях або їхнє перешкоджання руху до укриттів;

беручи до уваги безпекову ситуацію в Україні, подібна практика мобілізації могла бути не тільки не передбаченою законом, а ще й реально небезпечною як для військовослужбовців, так і для військовозобов’язаних.