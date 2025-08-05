Чоловік погрожував гранатою працівникам ТЦК. Фото: НПУ

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Ракурс

Чоловік у Черкасах погрожував гранатою працівникам Територіального центру комплектування.

На проспекті Хіміків представники місцевого районного ТЦК зупинили чоловіка, щоб перевірити його облікові дані. У ході спілкування той дістав гранату, висмикнув чеку, почав погрожувати підривом і намагався взяти в заручники ТЦКшників. У Черкасах силовики ввели спеціальну поліцейську операцію. Про 1 серпня повідомила Національна поліція України.

За вказаною адресою прибула слідчо-оперативна група, спецпризначенці роти поліції особливого призначення та КОРД, спеціалісти-криміналісти й вибухотехніки.

Спочатку правоохоронці вели перемовини з незнайомцем, а згодом його затримали КОРДівці. У Нацполіції запевняють, що внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Порушником виявився 49-річний житель Черкас. У нього вилучили три гранати із підривниками та пістолет. Поліцейські встановлюють походження цієї зброї.

Очікується, що затриманому повідомлять про підозру за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами), ч. 1 ст. 350 (погроза або насильство щодо службової особи), ст. 114−1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ) Кримінального кодексу України. Йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, 1 серпня у Вінниці біля стадіону «Локомотив» мітингували сотні людей, які заявили про незаконне утримання чоловіків, імовірно, затриманих працівниками ТЦК. Очевидці стверджували, що поліція застосовувала проти мирних мешканців сльозогінний газ та затримувала їх.