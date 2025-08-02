Сотні людей вимагали звільнити чоловіків, утримуваних ТЦК на вінницькому стадіоні

https://racurs.ua/ua/n208257-sotni-ludey-vymagaly-zvilnyty-cholovikiv-utrymuvanyh-tck-na-vinnyckomu-stadioni.html

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Увечері 1 серпня у Вінниці біля стадіону «Локомотив» зібралися сотні людей, які заявили про незаконне утримання чоловіків, імовірно затриманих працівниками ТЦК. Очевидці тверджували, що поліція застосовує сльозогінний газ та проводить затримання. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Приблизно о 23:00 біля стадіону «Локомотив» почали збиратися люди з вимогою звільнити чоловіків, яких, за їхніми словами, зранку затримали працівники ТЦК та СП. Присутні стверджують, що чоловіків тримають на території стадіону.

За словами свідків, правоохоронці застосовували газові баллончики. Кореспондент «Суспільного» повідомив, що на місце прибули щонайменше 11 екіпажів Нацполіції.

Версія Національної поліції Вінницької області, оприлюднена в офіційному повідомленні, така. Під час заходів з оповіщення жителів про мобілізацію військовослужбовці ТЦК знайшли та затримали чоловіка, який перебував у розшуку за ухилення від військової служби." У подальшому група людей, у т.ч. представники громадської організації, прибула за місцем тимчасового розміщення ТЦК, та вимагаючи відпустити чоловіка, вчинили конфлікт з військовослужбовцями. До установи підійшли близько 80 громадян, частина з яких виламали ворота обʼєкта та намагалися прорватися всередину. До людей було застосовано поліцейські заходи, аби відтіснити їх за територію обʼєкта".