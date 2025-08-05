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Ракурс
Мужчина угрожал гранатой работникам ТЦК. Фото: НПУ

Мужчина угрожал гранатой работникам ТЦК в Черкассах (ФОТО, ВИДЕО)

5 авг 2025, 17:23
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Чоловік у Черкасах погрожував гранатою працівникам Територіального центру комплектування.

На проспекті Хіміків представники місцевого районного ТЦК зупинили чоловіка, щоб перевірити його облікові дані. У ході спілкування той дістав гранату, висмикнув чеку, почав погрожувати підривом і намагався взяти в заручники ТЦКшників. У Черкасах силовики ввели спеціальну поліцейську операцію. Про 1 серпня повідомила Національна поліція України.

За вказаною адресою прибула слідчо-оперативна група, спецпризначенці роти поліції особливого призначення та КОРД, спеціалісти-криміналісти й вибухотехніки.

Спочатку правоохоронці вели перемовини з незнайомцем, а згодом його затримали КОРДівці. У Нацполіції запевняють, що внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Порушником виявився 49-річний житель Черкас. У нього вилучили три гранати із підривниками та пістолет. Поліцейські встановлюють походження цієї зброї.

Очікується, що затриманому повідомлять про підозру за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами), ч. 1 ст. 350 (погроза або насильство щодо службової особи), ст. 114−1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ) Кримінального кодексу України. Йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

Чоловік погрожував гранатою працівникам ТЦК. Фото: НПУ

Чоловік погрожував гранатою працівникам ТЦК. Фото: НПУ

Чоловік погрожував гранатою працівникам ТЦК. Фото: НПУ

Нагадаємо, 1 серпня у Вінниці біля стадіону «Локомотив» мітингували сотні людей, які заявили про незаконне утримання чоловіків, імовірно, затриманих працівниками ТЦК. Очевидці стверджували, що поліція застосовувала проти мирних мешканців сльозогінний газ та затримувала їх.

Источник: Ракурс


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