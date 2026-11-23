В городе Черкассы зафиксировали вспышку туберкулеза. Фото:

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Ракурс

Спалах туберкульозу зафіксували в Черкасах.

Наразі в місті тривають протиепідемічні заходи у зв’язку з виявленням випадків туберкульозу серед дітей. Із 22 жовтня у місті зареєстровали 26 захворювань на туберкульоз. Серед хворих 23 дитини, які відвідують 10 закладів освіти. Про це повідомив Черкаський обласний центр контролю та профілактики хвороб.

Зазначається, що наразі немає необхідності, щоб призупиняти очне навчання в закладах освіти, де виявили випадки туберкульозу. Ситуація з хворобою перебуває під постійним наглядом. А рішення про додаткові протиепідемічні заходи, будуть ухвалювати з урахуванням результатів оцінки ризиків.

В установі нагадали, що в Україні діагностують та лікують туберкульоз безкоштовно.

Як відомо, туберкульоз — це інфекційне захворювання, яке передається повітряним шляхом від людини, яка має відкриту форму туберкульозу. Ризик інфікування залежить від тривалості та інтенсивності контакту. Ця хвороба виліковна.

Нагадаємо, наприкінці вересня в МОЗ заявили, що в Україні розпочався епідсезон грипу та інших ГРВІ, який триватиме до 23 травня 2027 року. Це період, коли захворюваність на грип та інші респіраторні інфекції традиційно зростає, а система епідеміологічного нагляду працює над тим, щоб вчасно фіксувати зміни епідемічної ситуації та реагувати на них.