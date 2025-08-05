Из СЗЧ на службу вернулось более 29 тыс. бойцов. Фото:

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Із СЗЧ на службу до війська повернулися понад 29 тис. військовослужбовців.

За вісім місяців дії спрощеного механізму повернення на службу до лав армії повернулися понад 29 тис. військових, які вперше самовільно залишили частину. Про це директор Державного бюро розслідувань Олексій Сухачов 5 серпня повідомив у коментарі «Інтерфакс-Україна».

Цей механізм надає шанс тим, хто вчинив СЗЧ, повернутися до військової частини і продовжити службу в спрощеному порядку із поновленням грошового, продовольчого, речового й іншого забезпечення, — зазначив він.

Директор Бюро додав, що військовослужбовці, які вчинили СЗЧ, за рішенням суду також можуть бути звільнені від кримінальної відповідальності.

Як відомо, СЗЧ — самовільне залишення частини, це ситуація, коли військовий залишає місце служби без дозволу командира або поважних причин.

Нагадаємо, у серпні 2024 року український парламент звільнив від кримінальної відповідальності тих, хто вчинив дезертирство та СЗЧ, якщо це сталося вперше. У разі добровільного повернення військовим повинні поновити виплати та пільги.

А в квітні цього року Верховна Рада продовжила термін добровільного повернення із СЗЧ до 30 серпня 2025 року.

Джерело: «Інтерфакс-Україна»