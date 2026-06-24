У Запоріжжі зросла кількість поранених внаслідок удару по пляжу. Фото: НПУ

https://racurs.ua/ua/n214623-zrosla-kilkist-poranenyh-vnaslidok-udaru-po-plyaju-v-zaporijji.html

Ракурс

Збільшилася кількість постраждалих внаслідок російського обстрілу Запоріжжя.

У середу, 24 червня, посеред дня ворог здійснив авіаудар по території центрального пляжу. На момент влучання російської керованої авіабомби там перебували люди. Наразі вже відомо про шістьох постраждалих. Троє з поранених — діти. Про це Національна поліція України повідомила у Telegram.

Також удар окупантів призвів до пошкодження приміщення кафе та припаркованих автомобілів.

Наполегливо просимо громадян під час повітряної тривоги та ракетних загроз перебувати в укриттях, щоб не наражатися на небезпеку, — наголосили в поліції.

Також сьогодні стало відомо, що російські війська атакували ще одну автозаправну станцію у Сумах. Як повідомив у Telegramголова Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров, після обстрілу виникла пожежа, яку вже вдалося ліквідувати. Попередньо відомо про одного постраждалого. Ще уточнюються наслідки російського обстрілу.

Нагадаємо, 24 червня російські загарбники атакували Запоріжжя. Спочатку було відомо про чотирьох поранених, серед них були троє дітей. Внаслідок обстрілу були пошкоджені автівки та заклад харчування, що нині не функціонує.