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Мину времен Второй мировой обнаружили в Харьковской области, фото: ГСЧС

На Харьковщине во время разминирования ЛЭП обнаружили мину времен Второй мировой (ФОТО, ВИДЕО)

6 авг 2025, 16:58
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На Харківщині сапери ДСНС в ході робіт з розмінування територій біля лінії електропередач виявили мінометну міну часів Другої світової війни.

Про це сьогодні, 6 серпня, повідомила прес-служба ДСНС.

Під час обстеження виявили мінометну міну калібру 50 мм часів Другої світової війни, — вказано в повідомленні.

У ДСНС наголошують — у разі виявлення небезпечних предметів не слід до них наближатися та потрібно негайно телефонувати 101.

Міну часів Другої світової виявили на Харківщині, фото: ДСНС

Источник: Ракурс


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