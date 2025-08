В Грузии журналистку приговорили к двум годам тюрьмы за пощечину полицейскому во время акции протеста

У Грузії журналістку Мзію Агломабелі, засновницю видань Netgazeti i Batumelebi, засудили до двох років позбавлення волі за ляпас поліцейському під час акції протесту.

Про це повідомляє видання «Ехо Кавказу».

Зазначається, що їй перекваліфікували звинувачення: замість статті «напад на поліцейського чи іншого представника влади» її визнали винною за статтею «опір, загроза чи насильство щодо особи, яка охороняє громадський порядок, або іншого представника влади».

Раніше висунуте звинувачення передбачало позбавлення волі на строк від чотирьох до семи років, нова стаття передбачає штраф, обмеження волі терміном до трьох років чи позбавлення волі терміном від двох до п’яти. Проте суддя Батумського міського суду Ніно Сахелашвілі призначила реальне позбавлення волі.

Рішення судді присутні біля будівлі суду зустріли протестом та криками: «Раби!»

Адвокати журналістки оскаржать вирок в апеляційному суді.

Амаглобелі було затримано в адміністративному порядку під час проєвропейської акції в Батумі 11 січня 2025 року. Через кілька годин, після звільнення, її повторно затримали — вже у кримінальній справі. Їй звинуватили в «нападі на співробітника поліції» після того, як вона, за версією слідства, вдарила по щоці начальника батумської поліції Іраклія Дгебуадзе.

Дгебуадзе в суді заявив, що після удару відчув біль, а його щока почервоніла. У свою чергу Мзія Амаглобелі стверджує, що саме він ображав її і плюнув їй в обличчя, після чого вона інстинктивно відреагувала.

Захист стверджує, що у справі відсутні об'єктивні докази провини журналістки, а звинувачення має політично вмотивований характер.

�https://t.co/KLmBCa0Usm



� Judge Nino Sakhelashvili has sentenced journalist Mzia Amaglobeli to 2 years in prison, ignoring widespread calls from local and international human rights and press freedom organizations to release her and end what they describe as politically… pic.twitter.com/oUGGrPebVo