Комарі кусають тих, хто пітніє — вчені. Фото: CReSA

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Ракурс

Комарі кусають людей, яких знаходять за запахом поту. Вчені виявили в антенах комарів білковий рецептор, який реагує на молочну кислоту в запаху людського поту. Для свого експерименту вчені використовували жовтогарячкових комарів (Aedes aegypti), які є переносниками таких інфекційних захворювань, як малярія, вірус Зіка та інші.

Пошук жертви комарі починають після виявлення вуглекислого газу, що видихається. Комахи використовують чутливий білок в антенах, який здатний уловлювати складні маркери, включаючи молочну кислоту. Її виділяє людський організм під час вироблення енергії та утилізації глюкози. Про це повідомляється в статті вчених з Університету Флориди, яку опублікував журнал Current Biology, передає naked-science.

Вчені довгий час намагалися встановити, як комарі визначають людину, але особливості нюху комах не дозволяли це зробити. Американські вчені виявили три сімейства білків, які пов’язують різні групи летючих молекул. Так, група іонотропних рецепторів здатна визначати карбонові кислоти, серед який білок-маркер присутності молочної кислоти.

Коли вчені відключили ген, який відповідає за розпізнавання карбонових кислот, комарі почали сідати на людей удвічі рідше, ніж зазвичай.

Раніше повідомлялося, що більшість видів комах зникнуть через кілька десятиліть. Австралійські вчені підрахували швидкість, з якою почали вимирати комахи