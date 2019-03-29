Комары кусают тех, кто потеет – ученые. Фото: CReSA

https://racurs.ua/n120023-komary-kusaut-teh-kto-poteet-uchenye.html

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Комары кусают людей, которых находят по запаху пота. Ученые установили в антеннах комаров белковый рецептор, который реагирует на молочную кислоту в запахе человеческого пота. Для своего эксперимента ученые использовали желтолихорадочных комаров (Aedes aegypti), которые являются переносчиками таких инфекционных заболеваний, как малярия, вируса Зика и другие.

Поиск жертвы комары начинают после обнаружения выдыхаемого углекислого газа. Насекомые используют чувствительный белок в антеннах, который способен улавливать сложные маркеры, включая молочную кислоту. Ее выделяет человеческий организм во время выработки энергии и утилизации глюкозы. Об этом сообщается в статье ученых из Университета Флориды, которую опубликовал журнал Current Biology, передает naked-science.

Ученые долгое время пытались установить, как комары определяют человека, но особенности обоняния насекомых не позволяли это сделать. Американские ученые обнаружили три семейства белков, которые связывают разные группы летучих молекул. Так, группа ионотропных рецепторов способна определять карбоновые кислоты, среди который белок-маркер присутствия молочной кислоты.

Когда ученые отключили ген, который отвечает за распознавание карбоновых кислот, комары начали садиться на людей вдвое реже обычного.

Ранее сообщалось, что большинство видов насекомых исчезнут через несколько десятилетий. Австралийские ученые подсчитали скорость, с которой начали вымирать насекомые