Три корабля НАТО прошли через Босфор в акваторию Черного моря (ФОТО, ВИДЕО)

Три корабля НАТО прошли через Босфор в акваторию Черного моря, фото — Твиттер Yoruk Isik

https://racurs.ua/n120022-tri-korablya-nato-proshli-cherez-bosfor-v-akvatoriu-chernogo-morya-foto-video.html

Ракурс

Корабли ВМС Нидерландов, Испании и Канады пересекли пролив Босфор в направлении Черного моря.

Фрегаты примут участие в ежегодных учениях альянса Sea Shield в Румынии, которые состоятся совместно с Грузией и Украиной. Об этом сообщил сайт Bosphorus Observer, который отслеживает проход боевых кораблей через турецкие проливы.

В акваторию Черного моря вошли нидерландский фрегат HNLMS Evertsen (F805), фрегат испанских ВМС Santa Maria (F81), канадский фрегат класса «Галифакс» HMCS Toronto (FFH 333). Корабли шли в сопровождении катеров турецкой береговой охраны. Эта группировка идет в Одессу

Проход боевых кораблей Североатлантического альянса через Босфорский пролив в черноморскую акваторию попал в объективы камер.

Ежегодные международные учения НАТО Sea Shield в прошлом году прошли 7−13 мая при участии 2-й постоянной военно-морской группы НАТО. В них задействовали корабли Великобритании, США, Греции, Испании, Болгарии, Румынии, Турции. Целью учений является отработка стандартных процедур обороны против угроз с воздуха, моря, подводных лодок и ответ на различные виды угроз.

Военные корабли нечерноморских государств могут находиться в Черном море не более 21 дня.

«Ракурс» сообщал, что в конце марта американский ракетный эсминец Donald Cook зашел в порт Одессы. Кроме того, в феврале в Черное море вошли корабли противоминной группы НАТО.