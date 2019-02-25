Американский ракетный эсминец Donald Cook зашел в порт Одессы (ФОТО)

Американский эсминец в Одессе. Фото: «Думская»

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Racurs.ua

Ракетный эсминец ВМС США Donald Cook «Дональд Кук» 25 февраля зашел в Одесский морской торговый порт и пришвартовался у 16-го причала Морского вокзала.

Эсминец пробудет в украинском порту ближайшие три дня. О прибытии военного корабля в порт Одессы сегодня сообщил корреспондент «Радіо Свобода» Michael Shtekel на собственной странице в Twitter.

«Дональд Кук» вошел в акваторию Черного моря 19 февраля и все это время был в открытом море. Корабль принял участие в маневрах с фрегатом TCG Fatih (F242) Военно-морских сил Турции.

Как известно, эсминец Donald Cook спустили на воду в 1998 году. Полное водоизмещение эсминца составляет 8,9 тыс. тонн. Максимальная длина корабля — 153,92 м. Donald Cook способен развивать скорость до 32 узлов и осуществлять автономное плавание на 4,4 тыс. миль со скоростью 20 узлов. В экипаж американского эсминца входят 337 человек.

Корабль относится к эскадренным миноносцам ВМС США четвертого поколения с управляемым ракетным оружием. Именно управляемые крылатые ракеты Tomahawk являются его основным вооружением.

Напомним, 19 февраля в акваторию Черного моря зашли плавбаза ВМС Германии Werra (Верра) и минный тральщик ВМС Турции Akcakoca (Акчакоца), входящих в состав постоянной противоминной группы НАТО.