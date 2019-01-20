Donald Cook идет на помощь: появились первые фото грозного эсминца ВМС США в Черном море (ФОТО)

Эсминец ВМС США Donald Cook, фото — Reuters

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Турецкие издания выложили в сеть первые изображения эсминца ВМС США Donald Cook (Дональд Кук), который в проливе Босфор в ночь с 19 на 20 января входит в Черное море.

Фотографии 20 января опубликовал Твиттер морского сервиса Bosphorus Naval News.

Напомним, что в субботу, 19 января, военные США сообщили о том, что эсминец Donald Cook войдет в Черное море.

Американцы объяснили такие маневры одного из самых грозных своих судов необходимостью предоставлять поддержку союзникам и партнерам «ради общих региональных интересов для обеспечения стабильности на море».

Эсминец Donald Cook спустили на воду в 1998 году. Полное водоизмещение эсминца составляет 8,9 тыс. тонн. Максимальная длина корабля — 153,92 м. Donald Cook способен развивать скорость до 32 узлов и осуществлять автономное плавание на 4,4 тыс. миль со скоростью 20 узлов. В экипаж американского эсминца входят 337 человек.

Корабль относится к категории эскадренных минононосцев ВМС США четвертого поколения с управляемым ракетным оружием. Именно управляемые крылатые ракеты являются его основным вооружением.

Ракеты Tomahawk могут быть снабжены ядерными боеголовками и поражать цели на расстоянии до 2,5 тыс. км. Donald Cook способен нести до 96 таких ракет. Кроме того, на вооружении эсминца есть 127-мм артиллерийская установка Mark 45, шестиствольные 20-мм зенитные установки Phalanx, зенитные, противокорабельные и противолодочные ракеты, торпеды и палубный многоцелевой вертолет Seahawk.

Летом 2018 года Donald Cook уже заходил в Черное море, где участвовал в совместных учениях с румынскими ВМС. Кроме румынских портов, корабль также побывал в портах Болгарии и Украины. Эсминец заходил и в Балтийское море, побывав в Клайпеде.

В апреле прошлого года во время сирийского кризиса этот эсминец перебросили из кипрского порта Ларнака ближе к порту Тартус, где расположен пункт материально-технического обеспечения ВМФ России.