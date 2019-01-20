Donald Cook іде на допомогу: з’явилися перші фото грізного есмінця ВМС США у Чорному морі (ФОТО)

Есмінець ВМС США Donald Cook, фото — Reuters

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Турецькі видання виклали в мережу перші зображення есмінця ВМС США Donald Cook (Дональд Кук), який протокою Босфор у ніч з 19 на 20 січня входить у Чорне море.

Світлини 20 січня опублікував Твіттер морського сервісу Bosphorus Naval News.

Нагадаємо, що у суботу, 19 січня, військові США повідомили про те, що есмінець Donald Cook увійде до Чорного моря.

Американці пояснили такі маневри одного із найгрізніших своїх суден необхідністю надавати підтримку союзникам і партнерам «у спільних регіональних інтересах для забезпечення стабільності на морі».

Есмінець Donald Cook спустили на воду у 1998 році. Повна водотоннажність есмінця складає 8,9 тис. тонн. Максимальна довжина корабля — 153,92 м. Donald Cook здатний розвивати швидкість до 32 вузлів і здійснювати автономне плавання на 4,4 тис. миль зі швидкістю 20 вузлів. В екіпаж американського есмінця входять 337 чоловік.

Корабель відноситься до ескадрених мінононосців ВМС США четвертого покоління з керованою ракетною зброєю. Саме керовані крилаті ракети є його основним озброєнням.

Ракети Tomahawk можуть бути споряджені ядерними боєголовками і вражати цілі на відстані до 2,5 тис. км. Donald Cook здатний нести до 96 таких ракет. Крім того, на озброєнні есмінця є 127-мм артилерійська установка Mark 45, шестиствольні 20-мм зенітні установки Phalanx, зенітні, протикорабельні і протичовнові ракети, торпеди і палубний багатоцільовий вертоліт Seahawk.

Влітку 2018 року Donald Cook вже заходив в Чорне море, де брав участь у спільних навчаннях з румунськими ВМС. Крім румунських портів, корабель також побував в портах Болгарії та України. Есмінець заходив й в Балтійське море і побував у Клайпеді.

У квітні минулого року під час сирійської кризи цей есмінець перекинули з кіпрського порту Ларнака ближче до порту Тартус, в якому розташований пункт матеріально-технічного забезпечення ВМФ Росії.