Українські ВМС атакували елітну спецуру РФ на буровій установці «Сиваш». Фото:

https://racurs.ua/ua/n210065-vms-atakuvaly-elitnu-specuru-rf-na-buroviy-ustanovci-syvash-video.html

Ракурс

Українські ВМС атакували російський спецназ у Чорному морі.

Моряки уразили уразили елітний спецпідрозділ ворога, який знаходився на буровій установці «Сиваш». Крім технічних засобів розвідки і спостереження російських окупантів, було знищено ворожий розрахунок протитанкового ракетного комплексу. Про це Військово-морські сили ЗСУ 3 листопада повідомили у Facebook.

У ВМС зазначили що росіяни поширюють у мережі відео нібито знищення українського катеру боєприпасом «Ланцет» і намагаються таким чином видати поразку за перемогу. Насправді ж флот застосував проти ворога дрон-камікадзе.

Як відомо, до 2015 року так звані «вишки Бойка» були розташовані у територіальних водах України біля острова Зміїний та приблизно за 100 км від Одеси. Але потім росіяни відбуксували їх ближче до мису Тарханкут на узбережжі Криму.

З початком повномасштабного вторгнення РФ використовувала платформи у військових цілях — зокрема, як вертолітні майданчики та для розміщення засобів РЛС.

Нагадаємо, у вересні 2023 року Головне управління розвідки Міністерство оборони показало кадри операції з повернення «вишок Бойка». Тоді під контроль України були повернуті бурові платформи «Петро Годованець» та «Україна», а також СПБУ «Таврида» і СПБУ «Сиваш».