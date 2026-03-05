Новини
Ракурс
Знищення гелікоптера РФ Ка-27. Скріншот з відео

Знищення російського гелікоптера Ка-27 в Чорному морі показали ВМС (ВІДЕО)

5 бер 2026, 19:56
999

Відео знищення російського гелікоптера Ка-27 показали українські військові.

У ніч на 5 березня український флот спільно з підрозділами Сил спеціальних операцій ЗСУ уразили підрозділи російських Збройних сил, які були розташовані на буровій установці «Сиваш», що в районі Голіцинського газового родовища в акваторії Чорного моря. Також було знищено вертоліт Ка-27, який намагався здійснити посадку на майданчик бурової установки. Про це Військово-морські сили повідомили у Facebook.

Військові наголосили, що окупанти використовували цю платформу як пункт спостереження, ретрансляції зв’язку, розміщення засобів РЕБ та ППО ближньої дії. Росіяни звідти керували дронами-камікадзе, які були націлені на ураження інфраструктури Одеської та Миколаївської областей і створювали загрозу цивільному судноплавству.

Зазначається, що надводні безпілотники уразили російські засоби управління і зв’язку та завдано суттєвих втрат в живій силі.

Нагадаємо, сьогодні у підрозділи Військово-морських сил Збройних сил України збили над акваторією Чорного моря ворожий корабельний протичовновий вертоліт Ка-27.

Джерело: Ракурс


