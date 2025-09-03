https://racurs.ua/ua/n208864-ukrayinski-vms-znyschyly-shvydkisnyy-kater-chornomorskogo-flotu-rf-video.html

Ракурс

Українські моряки завдали нових втрат російським окупантам.

Військово-морські сили Збройних сил України знищили швидкісний катер Чорноморського флоту Російської Федерації. Про це командувач ВМС ЗСУ віце-адмірал Олексій Неїжпапа 3 вересня повідомив у Facebook.

Зазначається, що цей російський швидкісний катер росіян намагався доставити підрозділ повітрянодесантних військ ворога на Тендрівську косу. Однак внаслідок ударів Сил оборони ця операція була зірвана.

У ході бойової роботи були ліквідовано семеро окупантів, а четверо — поранені.

Також у ВМС поінформували, що сьогодні вночі їхні підрозділи змогли збити чотири ворожих дрони-камікадзе Shahed-136.

Нагадаємо, 28 серпня в Азовському морі бійці ГУР неподалік тимчасово окупованого Криму вполювали малий ракетний корабель російського ВМФ проекту 21631 «Буян-м», який є носієм «калібрів». Було пошкоджено корабельну РЛС та борт корабля.