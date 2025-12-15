Морські дрони Sea Baby вперше атакували російський підводний човен. Фото:

https://racurs.ua/ua/n210887-morski-drony-sea-baby-vpershe-atakuvaly-rosiyskyy-pidvodnyy-choven-video.html

Ракурс

Служба безпеки України вразила російський підводний човен у Новоросійську.

Українські ВМС та 13-те Головне управління військової контррозвідки СБУ провели унікальну спецоперацію — вперше в історії підводні дрони Sub Sea Baby підірвали російський підводний човен класу 636.3 «Варшавянка». Ворожа субмарина внаслідок вибуху зазнала критичних пошкоджень і, фактично, виведена з ладу. Про це СБУ 15 грудня повідомила у Facebook.

Зазначається, що на борту підводного човна розміщувалися чотири пускові установки крилатих ракет «Калібр», якими окупанти обстрілюють Україну. Цей клас підводних човнів також відомий під назвою «Чорна діра» через здатність корпусу поглинати звуки та залишатися малопомітним для сонарів.

Вартість субмарини класу «Варшавянка» становить близько 400 млн дол. А її ремонт, з огляду на антиросійські санкції, зараз може сягнути до 500 млн дол.

У спецслужбі нагадали, що субмарина вимушено перебувала у порту Новоросійськ через успішні спецоперації надводних морських дронів Sea Baby, які витіснили кораблі та субмарини РФ із Севастопольської бухти в тимчасово окупованому Криму.

Нагадаємо, днями Сили спеціальних операцій у взаємодії з повстанський рухом «Черная Искра» поблизу берегів Республіки Калмикія уразили два російські судна, які перевозили озброєння та військову техніку.