ССО уразили два судна РФ у Каспійському морі. Фото:

https://racurs.ua/ua/n210850-ukrayinski-sso-urazyly-dva-rosiyski-sudna-v-kaspiyskomu-mori.html

Ракурс

Сили спеціальних операцій України провели спеціальну операцію в Каспійському морі.

Підрозділ ССО у взаємодії з повстанський рухом «Черная Искра» поблизу берегів Республіки Калмикія уразили два російські судна, які перевозили озброєння та військову техніку. Представники повстанського руху надали детальну інформацію щодо маршруту та вантажу уражених суден. Про це Сили спецоперацій ЗСУ повідомили у Telegram.

Заявляється про ураження суден «Композитор Рахманінов» та «Аскар-Сариджа». Ці суховантажі росіяни використовують у військових цілях, а самі кораблі перебувають під американськими санкціями. Під обмеження вони потрапили через участь у постачанні військових вантажів між Іраном та РФ.

Сили спеціальних операцій продовжують вживати асиметричних дій задля підриву наступальних спроможностей російської армії, — наголосили військові.

Нагадаємо, 10 грудня морські дрони СБУ Sea Baby уразили в Чорному морі танкер російського «тіньового флоту» Dashan. Це судно під прапором Коморських Островів рухалося у виключній економічній зоні України в напрямку портового терміналу «Новоросійськ». Воно йшло максимальним ходом із вимкненим транспондером, однак внаслідок атаки зазнало критичних пошкоджень.