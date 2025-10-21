Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Українські ССО знищили 13 росіян в тилу окупантів. Фото:

Українські ССО провели операцію в тилу окупантів та знищили 13 росіян (ВІДЕО)

21 жов 2025, 11:24
999

Українські ССО провели спеціальні дії на Північно-Слобожанському напрямку.

Група «А» 1-го загону Wolfborn SOF 144-го Центру Сил спеціальних операцій пройшли за межу крайніх українських позицій та тихо проникли на підконтрольну росіянам територію. Специ спочатку провели дорозвідку, а потім здійснили наліт, знищивши росіян в бліндажі та на вогневих позиціях. Про це командування ССО повідомило у Facebook.

Після цього українські спецпризначенці прийняли рішення залишитися на ночівлю на захоплених позиціях і там здійснити засідку на вороже підкріплення. Було знищено ще кілька груп росіян. Підтверджено ліквідацію 13 загарбників.

Нагадаємо, нещодавно ССО також провели успішну операцію на Північно-Слобожанському напрямку. У ході бою ворог був повністю знищений. Українська група захопила документи та засоби зв’язку росіян.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів