Українські ССО знищили 13 росіян в тилу окупантів. Фото:

https://racurs.ua/ua/n209803-ukrayinski-sso-provely-operaciu-v-tylu-okupantiv-ta-znyschyly-13-rosiyan-video.html

Ракурс

Українські ССО провели спеціальні дії на Північно-Слобожанському напрямку.

Група «А» 1-го загону Wolfborn SOF 144-го Центру Сил спеціальних операцій пройшли за межу крайніх українських позицій та тихо проникли на підконтрольну росіянам територію. Специ спочатку провели дорозвідку, а потім здійснили наліт, знищивши росіян в бліндажі та на вогневих позиціях. Про це командування ССО повідомило у Facebook.

Після цього українські спецпризначенці прийняли рішення залишитися на ночівлю на захоплених позиціях і там здійснити засідку на вороже підкріплення. Було знищено ще кілька груп росіян. Підтверджено ліквідацію 13 загарбників.

Нагадаємо, нещодавно ССО також провели успішну операцію на Північно-Слобожанському напрямку. У ході бою ворог був повністю знищений. Українська група захопила документи та засоби зв’язку росіян.