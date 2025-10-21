Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Украинские ССО уничтожили 13 россиян в тылу оккупантов. Фото:

Украинские ССО провели операцию в тылу оккупантов и уничтожили 13 россиян (ВИДЕО)

21 окт 2025, 11:24
999

Українські ССО провели спеціальні дії на Північно-Слобожанському напрямку.

Група «А» 1-го загону Wolfborn SOF 144-го Центру Сил спеціальних операцій пройшли за межу крайніх українських позицій та тихо проникли на підконтрольну росіянам територію. Специ спочатку провели дорозвідку, а потім здійснили наліт, знищивши росіян в бліндажі та на вогневих позиціях. Про це командування ССО повідомило у Facebook.

Після цього українські спецпризначенці прийняли рішення залишитися на ночівлю на захоплених позиціях і там здійснити засідку на вороже підкріплення. Було знищено ще кілька груп росіян. Підтверджено ліквідацію 13 загарбників.

Нагадаємо, нещодавно ССО також провели успішну операцію на Північно-Слобожанському напрямку. У ході бою ворог був повністю знищений. Українська група захопила документи та засоби зв’язку росіян.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров