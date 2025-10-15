Українські ССО знищили групу ворогів. Фото: Сили спецоперацій

Українські ССО здійснили успішну операцію на окупованій території.

Група ССО пройшла за межу передових українських позицій та непомітно зайшла на підконтрольну ворогом територію на Північно-Слобожанському напрямку. Про це командування Сил спеціальних операцій Збройних сил України 15 жовтня повідомило у Telegram.

Зазначається, що спочатку специ провели дорозвідку дроном, а потім почали працювати по росіянах. Головна вогнева міць групи, кулеметник, забезпечив подавлення вогнем противника. Марксмен з оптикою знищив ворогів, які ховалися, чіткими одиночними пострілами. А решта бійців впритул підійшла до позицій і знищила росіян зблизька.

У ССО наголосили, що дезорієнтований і переляканий ворог був повністю знищений. Українська група захопила документи та засоби зв’язку росіян, після чого успішно провела ексфільтрацію.

