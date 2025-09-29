Українські ССО влаштували засідку в РФ й знищили окупантів. Фото:

https://racurs.ua/ua/n209360-ukrayinski-sso-vlashtuvaly-zasidku-v-rf-y-znyschyly-okupantiv-video.html

Ракурс

Українські ССО провели успішну операцію на російській території.

Бійці 73-го морського центру СпП ім. кошового отамана Антіна Головатого разом з бійцями Головного управління розвідки Міністерства оборони України провела спеціальну розвідку в одній з областей країни-агресора. Про це Сили спеціальних операцій ЗСУ 29 вересня повідомили у Facebook.

Зазначається, що під час неї оператори організували засідку на рухомий транспорт ворога. У ході бою специ знищили трьох росіян та їхній транспорт. Після цього вони повернулися до України з документами та зброєю знищеного противника.

На згадку також прихопили і автономний датчик руху, якими прикордонна служба ФСБ Росії обладнує периметр державного кордону.

