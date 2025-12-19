ССО натякнули на удар по російському кораблю. Фото: ССО

https://racurs.ua/ua/n211003-sso-natyaknuly-na-udar-po-patrulnomu-korablu-rosiyskoyi-fsb.html

Ракурс

Українські Сили спеціальних операцій могли уразити патрульний корабель російської ФСБ.

У п’ятницю, 19 грудня, українські військові, ймовірно, атакували патрульний корабель проекту 22460 «Мисливець», який входить до складу Прикордонної служби ФСБ Росії. Ці судна, зокрема, патрулюють Керченську протоку. Це можна зрозуміти з фото, яке ССО Збройних сил України 19 грудня опублікували у Telegram.

Як відомо, кораблі серії «Мисливець» озброєні артилерійськими установками, зенітними системами, ПЗРК. Також на палубі розташовані вертоліт Ка-226 або «Ансат» та один дрон типу Gorizont G-Air S-100.

Нагадаємо, 19 грудня в СБУ заявили, що провели безпрецедентну спецоперацію у нейтральних водах Середземного моря підрозділ спецслужби «Альфа» уразив повітряними безпілотниками танкер російського тіньового флоту QENDIL. Судно атакували на відстані понад 2 тис. км від України.

У момент спецоперації російський корабель не перевозив жодних вантажів, тож ця атака не становила загрози для екологічної ситуації в регіоні.