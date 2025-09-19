ССО уразили логістичний хаб російських морпіхів у Курській області РФ. Фото:

Ракурс

ССО уразили логістичний хаб російських морпіхів у Курській області РФ.

У ніч на 18 вересня підрозділи Сил спеціальних операцій завдали удару по логістичному хабу 810-ї окремої бригади морської піхоти ЗС РФ, розташованому на Курщині. Було уражено базу зберігання матеріальних засобів, склади з боєприпасами й місце прихованого розміщення озброєння та військової техніки бригади. Про це командування ССО Збройних сил України повідомило у Facebook.

Зазначається, що 810-та бригада морської піхоти, що дислокується в окупованому Севастополі, бере активну участь у наступальних діях на Північно-Слобожанському напрямку. Ці окупанти причетні до воєнних злочинів. Зокрема, вони страчували українських військовополонених.

