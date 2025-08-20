Ракурсhttps://racurs.ua/
ССО України важко поранили російського генерала на Курщині. Фото:
Українські ССО важко поранили генерала РФ на Курщині (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n208590-ukrayinski-sso-vajko-poranyly-generala-rf-na-kurschyni-video.htmlРакурс
ССО Збройних сил України важко поранили російського генерала в Курській області РФ.
У ніч на 17 серпня за 5 км від міста Рильськ український безпілотник уразив автомобіль заступника командувача угруповання військ «Север» ЗС Росії генерал-лейтенанта Еседулла Абачева. Відпрацювали по цілі бійці підрозділу UA_REG TEAM. Про це командування Сил спеціальних операцій ЗСУ 20 серпня повідомили у Facebook.
Зазначається, що внаслідок поранення генералу ворожої армії ампутували руку та ногу. Його терміново доставили літаком до Москви.
Військові нагадали, що в 2023 році українська прокуратура передала до суду обвинувачення щодо Еседулла Абачева. На початку повномасштабної війни цей генерал керував так званим 2-м армійським корпусом народної міліції фейкової ЛНР.
Воєнний злочинець безпосередньо віддавав накази бомбити та знищувати населені пункти в Луганській області.
Нагадаємо, 19 серпня генерал-лейтенант Микола Гостєв заочно отримав підозру від СБУ, бо в березні 2022 року наказав атакувати центр Маріуполя з повітря.
Тоді російська авіація скинула фугасні авіабомби ФАБ-500 на драмтеатр, будівлю пологового відділення міської лікарні № 3 та житлові будинки.