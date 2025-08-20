ССО Украины тяжело ранили российского генерала на Курщине. Фото:

https://racurs.ua/n208590-ukrainskie-sso-tyajelo-ranili-generala-rf-v-kurschine-video.html

Ракурс

ССО Збройних сил України важко поранили російського генерала в Курській області РФ.

У ніч на 17 серпня за 5 км від міста Рильськ український безпілотник уразив автомобіль заступника командувача угруповання військ «Север» ЗС Росії генерал-лейтенанта Еседулла Абачева. Відпрацювали по цілі бійці підрозділу UA_REG TEAM. Про це командування Сил спеціальних операцій ЗСУ 20 серпня повідомили у Facebook.

Зазначається, що внаслідок поранення генералу ворожої армії ампутували руку та ногу. Його терміново доставили літаком до Москви.

Військові нагадали, що в 2023 році українська прокуратура передала до суду обвинувачення щодо Еседулла Абачева. На початку повномасштабної війни цей генерал керував так званим 2-м армійським корпусом народної міліції фейкової ЛНР.

Воєнний злочинець безпосередньо віддавав накази бомбити та знищувати населені пункти в Луганській області.

Нагадаємо, 19 серпня генерал-лейтенант Микола Гостєв заочно отримав підозру від СБУ, бо в березні 2022 року наказав атакувати центр Маріуполя з повітря.

Тоді російська авіація скинула фугасні авіабомби ФАБ-500 на драмтеатр, будівлю пологового відділення міської лікарні № 3 та житлові будинки.