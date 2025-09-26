ССО уничтожили «Искандеры» российской 448-й ракетной бригады

ССО уничтожили российские «Искандеры». Фото:

Сили спеціальних операцій знищили російські «Іскандери» на території країни-агресора.

Так, 9 серпня підрозділами ССО вдарили по ангарах 448-ої ракетної бригади імені С. П. Непобедимого ЗС Росії. Ворожі об'єкти знаходилися на території колишньої птахофабрики Шумаково в Курській області РФ. Так росіяни ховали оперативно-тактичний ракетний комплекс «Іскандер». Про Сили спецоперацій Збройних сил України повідомили в Telegram.

Внаслідок влучних ударів було знищено пускову установку ОТРК «Іскандер», п’ять транспортно-заряджаючих машин типу 9Т250. Крім того, був уражений зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцир-С1», який прикривав об'єкт. Також були зруйновані склади та автомобільна техніка.

Вартість комплексу «Іскандер», що включає пускові установки та машини забезпечення, може досягати до 300 млн дол. за дивізіон.

Нагадаємо, 18 вересня підрозділи Сил спеціальних операцій ЗСУ завдали удару по логістичному хабу 810-ї окремої бригади морської піхоти ЗС РФ, розташованому на Курщині. Було уражено базу зберігання матеріальних засобів, склади з боєприпасами й місце прихованого розміщення озброєння та військової техніки бригади.