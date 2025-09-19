Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
ССО поразили логистический хаб российских морпехов в Курской области РФ. Фото:

Украинские ССО поразили логистический хаб морпехов РФ в Курской области (ВИДЕО)

19 сен 2025, 08:55
999

ССО уразили логістичний хаб російських морпіхів у Курській області РФ.

У ніч на 18 вересня підрозділи Сил спеціальних операцій завдали удару по логістичному хабу 810-ї окремої бригади морської піхоти ЗС РФ, розташованому на Курщині. Було уражено базу зберігання матеріальних засобів, склади з боєприпасами й місце прихованого розміщення озброєння та військової техніки бригади. Про це командування ССО Збройних сил України повідомило у Facebook.

Зазначається, що 810-та бригада морської піхоти, що дислокується в окупованому Севастополі, бере активну участь у наступальних діях на Північно-Слобожанському напрямку. Ці окупанти причетні до воєнних злочинів. Зокрема, вони страчували українських військовополонених.

Нагадаємо, в ніч на 18 вересня Сили спеціальних операцій ЗСУ уразили Волгоградський нафтопереробний завод у Волгоградській області РФ, який є найбільшим виробником пального в Південному федеральному окрузі. Щорічний об'єм переробки складає 15,7 млн тонн, що становить 5,6% від всієї переробки нафти в Росії.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров