Поврежденный фрегат «Адмирал Эссен». Фото: соцсети

Сили оборони України уразили фрегат «Адмірал Ессен» у ході атаки на порт Новоросійськ уночі проти 2 березня.

Цей корабель Чорноморського флоту Росії, який є носієм восьми крилатих ракет «Калібр», зазнав серйозних пошкоджень. Удар припав по середній надбудові фрегата й суттєво обмежив можливість застосування ним ракет. Наразі корабель не може завдавати ударів по Україні. Про це 5 березня повідомило «Громадське» з посиланням на співрозмовника в Службі безпеки України.

Внаслідок удару на кораблі вибухнули гранатомети відстрілу теплових пасток і розсіювачів радіосигналу. Також зафіксовані пошкодження комплексу радіоелектронної боротьби ТК-25, який виявляє радіолокаційне випромінювання й створює перешкоди. Крім того, уражено радари підсвічування цілей ЗР-90 «Орех», що входять до системи наведення корабельного зенітного ракетного комплексу.

В СБУ не виключають і пошкодження основного оглядового радару «Фрегат-М2М», який відповідає за дальнє виявлення повітряних і надводних цілей.

Зазначається, що під час атаки на Новоросійськ українська спецслужба прорвала щільну й багаторівневу систему ворожої ППО навколо бухти та порту. Пожежа на палубі тривала приблизно 18 годин.

Нагадаємо, Генштаб ЗСУ інформував, що в ніч на 2 березня підрозділи Сил оборони України уразили нафтовий термінал «Шесхаріс» та військово-морську базу «Новоросійськ» у Краснодарському краї РФ. На території об'єкта виникла масштабна пожежа.

Джерело: «Громадське»