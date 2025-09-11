Новости
Ракурс
ГУР вывело из строя российский корабль под Новороссийском. Скриншот

ГУР вывело из строя российский корабль под Новороссийском (ВИДЕО)

11 сен 2025, 09:24
999

ГУР успішно уразило корабель Чорноморського флоту Росії під Новоросійськом.

У середу, 10 вересня, українська розвідка відстежила в Чорному морі та успішно атакувала корабель проекту багатофункціональних суден MPSV07. Це судно було введено в експлуатацію у 2015 році і вартість його складає близько 60 млн дол. Всього в Росії є чотири таких кораблі. Про це Головне управління розвідки Міністерства оборони України 11 вересня повідомило у соцмережах.

Зазначається, що це судно обладнане водолазними комплексами, телекерованими апаратами, гідролокатором бокового огляду, засобами РЕР. Потужність MPSV07 становить близько 4 МВт. Корабель можна використовувати для обстеження дна.

Атакували корабель за допомогою безпілотника, коли той здійснював радіоелектронну розвідку та патрулював підходи до бухти Новоросійска. Внаслідок удару БпЛА було знищено апаратуру РЕР, а сам корабель наразі виведений з ладу на дороговартісний на ремонт.

Нагадаємо, 28 серпня в Азовському морі бійці ГУР уразили малий ракетний корабель російського ВМФ проекту 21631 «Буян-м», який є носієм крилатих ракет «Калібр». Дроном була пошкоджена корабельна РЛС та атакований борт корабля.

Источник: Ракурс


