Ракурс
Десантники ВСУ поразили вражескую САУ «Гвоздика». Скриншот

Десантники поразили вражескую САУ «Гвоздика» на Курщине (ВИДЕО)

26 дек 2025, 11:28
999

Збройні сили України завдали військових втрат Росії на ворожій території.

У районі населеного пункту Кульбаки Курської області, що за 7 км від кордону з Україною, десантники 78-ї окремої десантно-штурмової бригади виявили САУ 2С1 «Гвоздика». З цієї установки ворог бив по території Сумської області. Про це командування Десантно-штурмових військ ЗСУ 26 грудня повідомило у Facebook.

Після цього захисники влучно відпрацювали на цілі й вивели самохідну артилерійську установку з ладу.

Зазначається, що в листопаді оператори безпілотників 78-ї бригади загалом уразили 416 цілей. Було знищено 50 окупантів, а 73 поранено.

Також у списку:

  • укриття противника — 195 уражено, з них 40 знищено
  • укриття пілотів БпЛА — 2 знищено
  • БпЛА противника — 10
  • легка автомобільна техніка — 3
  • мотоцикли — 5
  • позиції АГС/кулеметів — 3
  • гармати — 4
  • міномети — 1
  • антени зв’язку — 30

Також захисники показали відео удару по САУ «Гвоздика», а також інші ураження ворога на Північно-Слобожанському напрямку.

Нагадаємо, днями перехоплювач «Генерал Черешня AIR» ліквідував один із найновіших та найрідкісніших російських розвідувальних дронів — «Князь Вещий Олег». Перехопив ціль екіпаж «Грім» 55-ї окремої артилерійської бригади «Запорізька Січ».

