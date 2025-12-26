Десантники ЗСУ уразили ворожу САУ «Гвоздика». Скріншот

https://racurs.ua/ua/n211120-desantnyky-urazyly-voroju-sau-gvozdyka-na-kurschyni-video.html

Ракурс

Збройні сили України завдали військових втрат Росії на ворожій території.

У районі населеного пункту Кульбаки Курської області, що за 7 км від кордону з Україною, десантники 78-ї окремої десантно-штурмової бригади виявили САУ 2С1 «Гвоздика». З цієї установки ворог бив по території Сумської області. Про це командування Десантно-штурмових військ ЗСУ 26 грудня повідомило у Facebook.

Після цього захисники влучно відпрацювали на цілі й вивели самохідну артилерійську установку з ладу.

Зазначається, що в листопаді оператори безпілотників 78-ї бригади загалом уразили 416 цілей. Було знищено 50 окупантів, а 73 поранено.

Також у списку:

укриття противника — 195 уражено, з них 40 знищено

укриття пілотів БпЛА — 2 знищено

БпЛА противника — 10

легка автомобільна техніка — 3

мотоцикли — 5

позиції АГС/кулеметів — 3

гармати — 4

міномети — 1

антени зв’язку — 30

Також захисники показали відео удару по САУ «Гвоздика», а також інші ураження ворога на Північно-Слобожанському напрямку.

Нагадаємо, днями перехоплювач «Генерал Черешня AIR» ліквідував один із найновіших та найрідкісніших російських розвідувальних дронів — «Князь Вещий Олег». Перехопив ціль екіпаж «Грім» 55-ї окремої артилерійської бригади «Запорізька Січ».