Ракурс
ГУР вивело з ладу російський корабель під Новоросійськом. Скріншот

ГУР вивело з ладу російський корабель під Новоросійськом (ВІДЕО)

11 вер 2025, 09:24
ГУР успішно уразило корабель Чорноморського флоту Росії під Новоросійськом.

У середу, 10 вересня, українська розвідка відстежила в Чорному морі та успішно атакувала корабель проекту багатофункціональних суден MPSV07. Це судно було введено в експлуатацію у 2015 році і вартість його складає близько 60 млн дол. Всього в Росії є чотири таких кораблі. Про це Головне управління розвідки Міністерства оборони України 11 вересня повідомило у соцмережах.

Зазначається, що це судно обладнане водолазними комплексами, телекерованими апаратами, гідролокатором бокового огляду, засобами РЕР. Потужність MPSV07 становить близько 4 МВт. Корабель можна використовувати для обстеження дна.

Атакували корабель за допомогою безпілотника, коли той здійснював радіоелектронну розвідку та патрулював підходи до бухти Новоросійска. Внаслідок удару БпЛА було знищено апаратуру РЕР, а сам корабель наразі виведений з ладу на дороговартісний на ремонт.

Нагадаємо, 28 серпня в Азовському морі бійці ГУР уразили малий ракетний корабель російського ВМФ проекту 21631 «Буян-м», який є носієм крилатих ракет «Калібр». Дроном була пошкоджена корабельна РЛС та атакований борт корабля.

Джерело: Ракурс


