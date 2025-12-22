ГУР ликвидировало самолеты Су-27 и Су-30. Скриншот с видео

ГУР завдало відчутних втрат армії Російської Федерації.

У ніч з 20 на 21 грудня на російському військовому аеродромі під Липецьком спалахнула пожежа. Там зайнялися дороговартісні винищувачі Су-30 та Су-27. Спецоперацію провів представник руху опору, повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Зазначається, що Су-27 та Су-30 із бортовими номерами «12» та «82» вдалось спалити завдяки ретельній підготовці, холоднокровності та професіоналізму. Підготовка до спецоперації зайняла два тижні.

Розвідка та партизани вивчили маршрут патрулювання та графік зміни вартових, що дозволило непомітно проникнути на військовий обʼєкт й уразити російські «сушки» прямо у захисному авіаційному ангарі. Диверсант після підпалу безперешкодно залишив аеродром.

Орієнтовна сумарна вартість двох уражених винищувачів може складати до 100 млн дол.

Нагадаємо, 25 листопада Сили оборони України уразили Авіаремонтний заводу «ТАНТК ім. Г.М. Берієва» та підприємства з виробництва БпЛА «Молнія» — «Атлант Аеро». Тоді міг бути уражений і А-60 — експериментальна летюча лабораторія лазерної зброї на базі літака Іл-76МД.