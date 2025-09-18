ССО вразили Волгоградський НПЗ у РФ

Вражено НПЗ у Волгоградській області РФ, фото: ССО

Ракурс

Сили спеціальних операцій в ніч на сьогодні, 18 вересня, уразили Волгоградський нафтопереробний завод у Волгоградській області рф.

Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці ССО.

За попередньою інформацією, зупинено роботу НПЗ.

Волгоградський НПЗ задіяний у забезпеченні потреб збройних сил ворога. Цей НПЗ є найбільшим виробником ПММ в Південному федеральному окрузі рф. Щорічний об'єм переробки складає 15,7 млн тонн, що становить 5,6% від всієї переробки нафти в рф, — наголошують у ССО.

У ССО додали, що продовжать завдавати асиметричних дій з метою зупинки російських загарбників.

Нагадаємо, це вже не перший удар по цьому НПЗ. 14 серпня Генштаб ЗСУ повідомляв, що удар Сил оборони спричинив сильну пожежу на підприємстві.