ССО знищили місце зосередження солдатів 51-ої армії РФ. Фото:

Сили спеціальних операцій завдали нових втрат російським окупантам.

Підрозділи ССО дронами знищили місце накопичення особового складу 51-ї армії Російської Федерації в населеному пункті Затишок у Донецькій області. У момент удару в будівлі зосереджувався ворожий контингент 1-ої ОМСБР та 9-ої ОМСБР. Про це Сили спецоперацій Збройних сил України 14 листопада повідомили у Telegram.

Зазначається, що загарбники накопичували сили під прикриттям погодних умов. А командування РФ наказало угрупуванню 51-ої армії оточити з півночі Покровсько-Мирноградську агломерацію.

Попри несприятливі погодні умови дрони ССО успішно досягли цілі. Наразі уточнюється інформація про втрати противника.

Сили спеціальних операцій продовжуються вживати асиметричних дій з метою зменшення наступальних спроможностей РФ, — наголосили в Силах спецоперацій.

Нагадаємо, в ніч на 5 листопада підрозділи ракетних військ і артилерії, Сил безпілотних систем та Сил спеціальних операцій ЗСУ уразили базу зберігання, комплектування та запуску БпЛА типу Shahed в окупованому Донецьку. Були зафіксовані вибухи та потужна вторинна детонація.