https://racurs.ua/ua/n212225-sso-urazyly-rayon-dyvizionu-raketnogo-kompleksu-bastion-v-okupovanomu-krymu.html

Ракурс

Українські Сили спеціальних операцій завдали нових втрат армії Російської Федерації.

У ніч на 23 лютого підрозділи Front Strike завдали успішних вогневих уражень дронами FP-2 по об'єктах противника на тимчасово окупованих територіях України. Зокрема, в окупованому Криму був уражений район зосередження ракетного дивізіону 15-ї окремої берегової ракетної бригади Чорноморського флоту РФ, що має на озброєнні БРК «Бастіон». Про це командування ССО повідомило у Facebook.

А в районі населеного пункту Нижня Кринка на окупованій Донеччині був уражений склад боєприпасів окупантів зі складу угруповання військ «Юг». Також був приліт по складу матеріально-технічних засобів російської армії в районі Великої Новосілки.

Сили спеціальних операцій продовжують здійснювати асиметричні дії з метою зниження наступального потенціалу Росії, — наголосили військові та опублікували відео бойової роботи.

Нагадаємо, 17 лютого підрозділи Сил спеціальних операцій ЗСУ завдали успішних вогневих уражень дронами FP-2 по об'єктах тилової та оперативної інфраструктури російських загарбників на тимчасово окупованій території України. Зокрема, в окупованому Криму ССО поцілили в місце зберігання оперативно-тактичного ракетного комплексу «Іскандер».