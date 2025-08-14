Ураження Волгоградського НПЗ. Фото: соцмережі

https://racurs.ua/ua/n208476-genshtab-zsu-pidtverdyv-urajennya-volgogradskogo-npz-foto.html

Ракурс

Волгоградський НПЗ атакували українські ударні безпілотники.

У ніч на 14 серпня підрозділи Сил безпілотних систем та ГУР, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони України, вдарили по ТОВ «Лукойл-Волгограднефтепереработка». Цей нафтопереробний завод забезпечує пальним російську окупаційну армію. Про це Генеральний штаб ЗСУ повідомив у Telegram.

Заявляється, прицільні удари дронами-камікадзе спричинили сильну пожежу на підприємстві. Наразі уточнюються детальні наслідки атаки.

У Генштабі зазначили, Волгоградський НПЗ є найбільшим виробник пально-мастильних матеріалів у Південному федеральному окрузі росії. Щороку цей завод переробляє понад 15 млн т нафти й виготовляє дизель, бензин та авіаційне пальне.

Нагадаємо, 14 серпня декілька безпілотників влучили по нафтопереробному заводу «Лукойл-Волгограднефтепереработка» у Волгограді. Супутники NASA зафіксували масштабну пожежу на території НПЗ.