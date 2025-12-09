Знищення об’єктів російських загарбників, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n210764-bezpilotnyky-sso-vrazyly-cili-na-okupovanyh-terytoriyah-video.html

Ракурс

Підрозділи Сил спеціальних операцій ЗСУ в ніч на 8 грудня здійснили успішне ураження ударними БПЛА ворожих цілей на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

Відповідне відео опубліковане на Фейсбук-сторінці Командування ССО.

Зазначається, що ударів було завдано по таких цілях:

у Донецьку дрони ССО уразили склад БПЛА 9 омсбр 51А. На складі зберігалася значна кількість розвідувальних та ударних БПЛА тактичного рівня, а також бойові частини до них;

у Луганській області в населеному пункті Сімейкіне уражений склад ПММ ГВ «Юг» противника. В результаті ураження знищено резервуари з близько 6 тис. куб. м палива.