Знищення об’єктів ворога у ТОТ Криму, скріншот відео

ССО показали, як випалюють нафтобази у Криму (ВІДЕО)

7 лис 2025, 11:36
999

Сил спеціальних операцій у ніч на 6 листопада уразили логістичні об'єкти російських загарбників на території тимчасово окупованого півострова Крим.

Відповідне відео опубліковане на сторінках ССО ЗСУ у соцмережах.

Дрони ССО уразили нафтобазу «Гвардійська», поблизу селища Гвардійськ, ТОТ Крим. Було знищено резервуар РВС-400. У момент удару він був заповнений, — розповіли у ССО. — Водночас, у цьому ж районі, були уражені два потяги з цистернами на зливо-наливній естакаді. У момент влучання рухомий склад був завантажений нафтопродуктами.

Крім того, дрони ССО уразили кілька нафтобаз та складів ПММ у Сімферополі й околиці, селище Бітумне. Були знищені об'єкти резервуарного парку. Зафіксовані численні загорання.

Сили спеціальних операцій продовжують діяти асиметрично у протидії військовим потугам ворога, — наголосили в ССО.

Джерело: Ракурс


