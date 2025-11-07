Уничтожение объектов врага в ТОТ Крыму, скриншот видео

https://racurs.ua/n210158-sso-pokazali-kak-vyjigaut-neftebazy-v-krymu-video.html

Ракурс

Сил спеціальних операцій у ніч на 6 листопада уразили логістичні об'єкти російських загарбників на території тимчасово окупованого півострова Крим.

Відповідне відео опубліковане на сторінках ССО ЗСУ у соцмережах.

Дрони ССО уразили нафтобазу «Гвардійська», поблизу селища Гвардійськ, ТОТ Крим. Було знищено резервуар РВС-400. У момент удару він був заповнений, — розповіли у ССО. — Водночас, у цьому ж районі, були уражені два потяги з цистернами на зливо-наливній естакаді. У момент влучання рухомий склад був завантажений нафтопродуктами.

Крім того, дрони ССО уразили кілька нафтобаз та складів ПММ у Сімферополі й околиці, селище Бітумне. Були знищені об'єкти резервуарного парку. Зафіксовані численні загорання.